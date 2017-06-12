Baydemir: Öyle Görünüyor Ki Bizi de Zindana Atacaklar

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2017 Pazartesi 16:07

HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Parti Sözcüsü Osman Baydemir, Avrupa'da PKK ile aynı çizgide yayın yapan Sterk Tv'de telefonla katıldığı bir programda gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bugün 6 milyonluk halkın iradesinin HDP eş Başkanı Selehattin Demirtaş, diğer tutuklu milletvekili ve belediye başkanlarının şahsında zindanda olduğunu söyleyen HDP Sözcüsü Baydemir, şöyle dedi:



"Bir halkın iradesi zindandadır. Öyle görünüyor ki gün be gün dışarıda olan bizleri de zindana atacaklar. Görüntü ve durum onu gösteriyor. Daha yeni Ferhat Encü'ye 4 yıl 10 ay hapis verildi. Amaçları bu cezayı bir an önce onaylatmak ve milletvekilliğini düşürmektir. Halkın oyu ile parlamentoya gidenler, AKP'nin oyu ve AKP'nin mahkemeleri ile parlamentodan atılıyor."



Osman Baydemir, halka ve barış isteyenlere de çağrı yapmak istediğini ifade ederek, şunları söyledi:



"Bilsinler ki HDP çözüm siyasetini yapıyor, savaş siyaseti yapmıyor. HDP'nin silahı yoktur ve olmayacaktır. HDP, legal bir siyaset yürütüyor ve kuruluş ve amacı, çözüm ve barış sürecinin yürütülmesidir. Bugün bu şartlarda hükümet ve AKP, HDP'yi yok etmek istiyor. HDP ise, duruşu ve çalışması ile varlığının savunmasını yapıyor. Hepimiz bunu bilelim ki tıkanma küçük bir tıkanma değildir. Keşke küçük bir tıkanma olsaydı. Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit, çözüm sürecini ayaklar altına alma anlamındaydı. Öcalan'a uygulanan tecrit kalkmadıkça kimse çözüm süreci konusunda umut olduğunu söylemesin."



"YURT DIŞINDAKİ VEKİLLERİMİZİ LİSTEYE SOS YAPTILAR"



Yurt dışında bulunan iki HDP'li Milletvekilinin yurda dönmesi için yapılan çağrı ve vatandaşlıktan çıkarılma süreci konusana da değinen Baydemir, şunları ekledi:



"Hükümetin hedefi Fethullah Gülen ve adamlarının Türkiye'ye iadesini engellemek. Bunun için böyle bir liste yayınladılar. Bizim iki parlamenterlerimizi de bu listeye sos yaptılar. Çünkü, Gülen'in adamları Türkiye'yle iade edilir ve konuşurlarsa bu hükümet yıkılır ve darbenin siyasi ayağı ortaya çıkacaktır. Yabancı ülkeler bu adamları onlara vermesinler diye idam cezası ile vatandaşlıktan çıkarmayı gündeme getiriyorlar. Bizim iki parlamenterlerimizi bunlara perde yaptılar. Kimse kimseyi vatandaşlıktan atamaz."

(sondakika.com)