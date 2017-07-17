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Baydemir ve Öcalan'ın Duruşmaları Ertelendi

ŞANLIURFA'da, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan haklarında 5 yıl hapis cezası istenen HDP parti sözcüsü Osman Baydemir ile Dilek Öcalan'ın yargılandığı davanın duruşmaları ertelendi.

Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:30
Baydemir ve Öcalan'ın Duruşmaları Ertelendi

HDP Şanlıurfa milletvekili Dilek Öcalan, Viranşehir'de güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen teröristin cenazesindeki ve HDP sözcüsü Osman Baydemir'in geçen yıl Birecik'teki Nevruz kutlamalarındaki davranışlarından dolayı 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan haklarında 5 yıla kadar hapis istemiyle ayrı ayrı dava açıldı.

5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün peşpeşe görülen duruşmalara milletvekilleri katılmazken, avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti milletvekillerinin avukatlarının talepleri doğrultusunda savunma için istedikleri ek süreyi göz önünde bulundurarak duruşmaları 9 Kasım'a erteledi.

(haberler.com)

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