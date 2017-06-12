Ana Sayfa Siyaset Baydemir, Yargılanmaya Başlandı

Baydemir, Yargılanmaya Başlandı

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2017 Pazartesi 17:21
Baydemir, Yargılanmaya Başlandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekenin TBMM'de kabulünün ardından Baydemir'in yargılanacağı davanın ilk duruşması,  Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Milletvekili Baydemir'in katılmadığı duruşmada, avukatlar  Sevda Çelik Özbingöl ile Hidayet Enmek salonda hazır bulundu.

Avukatlar Enmek ve Özbingöl, savunma için Baydemir'den bir sonraki duruşmada vekaletname alacaklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, talebi değerlendirerek duruşmayı erteledi.

HDP Sözcüsü ve  Şanlıurfa  Milletvekili  Osman Baydemir hakkında, geçen yıl  Şanlıurfa Valiliğince yasaklanmasına rağmen  Birecik ilçesinde gerçekleştirilen nevruz etkinliğinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

 

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık