Baydemir'den Demirtaş için Başbakana soru önergesi

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2017 Pazar 18:22

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, tutuklu bulunan HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemi ile verdiği soru önergesinde;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Binali Yıldırım tarafından Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzüğün 96 ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Osman BAYDEMİR

Şanlıurfa Milletvekili

Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 14 Kasım günü görülecek duruşmada hazır edilmesi için Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne yazı göndermiştir. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na cevap yazısı gönderilmiş, aynı yazı Demirtaş’ın dosyasının olduğu bütün mahkemelere gönderilmiştir.

Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen 13 Ekim 2017 tarihli “Gizli” ibareli bu yazıda HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a yönelik “Edirne Özel Tip Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı'ndan anılan tutuklu ile ilgili geniş bir çevreye sahip olması ile sevk ve duruşmada ciddi güvenlik riski oluşturacağı bildirilmiştir. Ayrıca, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan militan konumunda olan ve kamuoyu tarafından yakından bilinen ve takip edilen adı geçen tutuklunun bulunduğu il dışında yapılacak duruşmalara getirilip-götürülmesinin firar, olası saldırı ve Adliye önünde gösteri ve eylem yapılması gibi istenmeyen olayların yaşanmasına neden olabileceği değerlendirilmektedir.” ifadeleri kullanılmış, Demirtaş'ın duruşmalara SEGBİS aracılığıyla katılmasına karar verilebileceği, aksi durumda günsüz olarak duruşma açılabileceği belirtilmiştir.

Bu bağlamda;

1- Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesince, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın duruşmaya getirilmesine karar verildiği halde Adalet Bakanlığı hangi yasaya dayanarak mahkemeye talimat vermiştir?

2- Adalet Bakanlığı “Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan militan konumunda olan tutuklu” ifadesiyle mahkeme yerine Selahattin Demirtaş hakkında hüküm mü vermiştir?

3- Adalet Bakanlığı’nın Demirtaş hakkında günsüz duruşma yapılması yönündeki talimatının yasal dayanağı nedir? Bu durum aynı zamanda Demirtaş’ın duruşmaya çıkması durumunda yapacağı savunma açısından kamuoyunun edineceği haber alma ve bilgilendirme hakkının da gaspı değil midir?

4- Adalet Bakanlığı’nın bahsi geçen yazısı aynı zamanda Anayasa 138 inci maddesinde belirtilen hükümlere aykırı değil midir?

5- Bağımsız ve tarafsız yargı talep eden veya etmeye cüret edenler hakkında hangi örgütten soruşturma açılacağı veya yargılanacağı hükümetiniz tarafından belirlenmiş midir?