Baydemir'den Kadrolaşma İçin Soru Önergesi

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:20

HDP Parti Sözcüsü ve Urfa Milletvekili Osman Baydemir'in yargıda kadrolaşma iddialarına yönelik Adalet Bakanlığı'na sunmuş olduğu soru önergesinde şunları kaydetti.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından Anayasa’nın 98’inci ve İç Tüzüğün 96 ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Osman Baydemir

Şanlıurfa Milletvekili

Afyonkarahisar Barosu’na kayıtlı avukat S.Ç. hâkimlik mülakatı öncesinde, Afyon adliye sarayındaki postaneden özgeçmişini ve adli yargı hâkimliği ve idari yargı hâkimliği yazılı sınav sonucunu, AKP’li İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik ve AKP İcsehisar İlçe Başkanı Murat Dikmen’e imzalatarak CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun TBMM ofisindeki (312) 420 23 73 numaralı faksa göndermiştir. Bahsi geçen avukatın mezun olduğu okulların yanı sıra öğrenciyken kaldığı yurtların ve lise sonrasında gittiği dershanelerin adını, annesinin, babasının, kardeşlerinin meslek bilgilerini de içeren faksın, (312) 420 23 75 numarasını kullanan AKP Afyonkarahisar Milletvekili, Adalet Komisyonu üyesi Ali Özkaya’ya gönderilmek yerine yanlışlıkla CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’na gönderildiği anlaşılmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde de Adalet Bakanlığı'nın açtığı Avukatlıktan Hâkimliğe Geçiş Sınavı'nda 80'in üzerinde puan alan birçok aday mülakatta elenirken, 55-60 puan alan avukatlara hâkimlik yolunun açıldığı iddia edilmiş, hâkimliğe alınan 900 kişiden 800’ünün, eski AKP yöneticisi ya da belediye başkan adayı olduğu kamuoyunda konuşulmuştur.

Bu bağlamda;

1- Adı geçen avukatın özgeçmişini ve adli yargı hakimliği ve idari yargı hakimliği yazılı sınav sonucunu, hakimlik mülakatı öncesi AKP’li İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik ve AKP İcsehisar İlçe Başkanı Murat Dikmen’e imzalatarak TBMM’ye gönderilmesinin amacı nedir?

2- TBMM’ye bu içerikte kime, kaç adet belge gelmiştir? Bu ve benzeri belgeler hâkimlik mülakatında ne derecede etkilidir?

3- 21 Nisan’da yapılacak mülakatta bulunacak heyet kimlerden oluşmaktadır? Mülakat sırasında sorulan sorular nelerdir?

4- 680 sayılı KHK'nin ilan edilmesinin ardından atanan yargı mensuplarının kaçı adli yargı hâkimliği ve idari yargı hâkimliği yazılı sınavında 70 ve altında puan almıştır?

5- 680 sayılı KHK'nin ilan edilmesinin ardından atanan yargı mensuplarının kaçı 5 yıl ve altında avukatlık yapmıştır?