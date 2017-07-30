Baydemir'den Legal Siyaset Açıklaması

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 18:47

Merkez Kayapınar ilçesindeki Ekin Parkı'nda HDP'li milletvekilleri ile açıklama yapan Baydemir, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile insanların ekmeğine el koyulduğunu savundu.



Yaşanan çatışmaların faturasının HDP'ye çıkarıldığını öne süren Baydemir, "Biz buna itiraz etmeye devam edeceğiz. Bu nöbet aynı zamanda baskı rejimine itirazdır." ifadesini kullandı.



Baydemir, Mardin'in Mazıdağ ilçesine bağlı 6 mahallesinde oturanlara mahalleyi boşaltmaları için tebligat yapıldığını belirterek, şunları söyledi:



"Gerekçe maden işletmeciliği yapılacak. Maden fabrikası işletilsin, bazılarına peşkeş çekilsin diye 300 hane boşaltılacak.Toplamda bini aşkın nüfus evsiz kalacak. Vicdan ve adalet nöbeti aynı zamanda bu peşkeş çekmeye karşıda insanlığa çağrıdır."



Baydemir, Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) Şanlıurfa'nın Viranşehirilçesinde yapmış olduğu mevsimlik işçilerin yaşamış olduğu sorunların araştırılması kurultayının terör faaliyeti olarak nitelendirildiğini iddia etti.



Bir gazetecinin, eylemin sona erip ermeyeceğine ilişkin sorusu üzerine Baydemir, "Eylemlerimiz sonlanmayacak. Bayrak İstanbul'a devir edilecek oradan da Vanve İzmir'e taşınacak. Bu ülkede herkes hür ve eşit yaşayıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Legal siyaset demokratik kanaları ile mücadelemizi bu halkın çocuklarına onurlu bir barışı miras bırakıncaya kadar sürdüreceğiz." yanıtını verdi.



Konuşmaların ardından milletvekillerinin bekleyişi sürüyor.

(sondakika)