Baydemir'den TBMM'ye Güvenlik Soruşturmaları Soru Önergesi

Giriş Tarihi: 5 Aralık 2017 Salı 16:15

HDP Urfa milletvekili Osman Baydemir, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması süreçleri konusunda soru önergesi verdi.

Baydemir yazılı olarak verdiği soru önergesinde;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

OHAL ilan edilmesi sonrası kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması süreci atananlarda ciddi mağduriyet yaratacak kadar uzamıştır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması’nın hangi kurumlarca, hangi kriterlere göre yapıldığı, bilgi toplamada kullanılan yöntemlerin ve bu bilgilerin kişilerin kamu personeli olarak çalışmasına engel olup olmadığının araştırılması için Anayasa’nın 98’inci, Meclis İç Tüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ve talep ederiz.

Osman BAYDEMİR

Şanlıurfa Milletvekili

GEREKÇE

Kamu personeli alımında atama sonrası yapılan ve en fazla 3 ay süren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamu personelini mağdur eder hale gelmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması süreçleri 6 ayı aşar duruma gelmiştir. Hali hazırda Temmuz 2017’de görev yapacakları illere atanması yapılmış olan 7 bin 300 tıp doktorundan bin 200 civarında doktorun Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tamamlanmadığı için halen göreve başlayamamıştır.

Yine 23 Haziran 2017’de Sağlık Bakanlığı yapılan sözleşmeli personel alımıyla 12 bin 500 sağlık personeli atanmıştır. Yapılan güvenlik soruşturmaları sonucu 9 bin 267 kişinin göreve başlama işlemlerini tamamlanmış, geri kalan 3 bin 233 kişi ise halen bekletilmektedir. Atamanlarının üzerinden 5 ayı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen güvenlik soruşturmalarının ne zaman biteceği hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden soruşturmanın seyrini öğrenmek isteyen sağlık emekçilerine önce “ÇKYS kayıtlarımızın tetkikinde atama kararınız çıkmıştır. Atandığınız il ile görüşmeniz gerekmektedir.” Bildirimi yapılırken, sonraki sorgulamada “Şahsınızla alakalı güvenlik soruşturması devam etmekte olup sonuç neticesinde tarafınıza bilgi verilecektir.” Bildirimi yapılmıştır.

Bir diğer mağduriyet, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Edirne İl Müdürlüğü’nde sözleşmeli personel olarak çalışmak isteyen ve bu çerçevede 08-01 Mayıs 2017 tarihinde yapılan sözlü sınavlar neticesinde 1.sırada başarılı olan Barış Dursun hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı yazı göndermiştir. Dursun’un Bakanlık tarafından 31.10.2017 tarihli ve 84806224-902-03.E.4006973 sayılı “emir” yazısı ile göreve başlamasının uygun görülmediği Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Edirne İl Müdürlüğü’ne bildirilmiştir.

Bahsi geçen örneklerden de anlaşılacağı üzere Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması süreci tamamen keyfi, hukuki dayanaktan yoksun ve ciddiyetsiz işlemektedir. Hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılan kişinin ailesi veya yakın çevresinde bulunan şahısların durumları, kişi hakkında yürütülen soruşturmayı etkilemektedir. Kişiler hakkında herhangi bir hukuki kayıt bulunmamasına rağmen kişiler hakkında soruşturmaların olumsuz neticelenmesindeki kriterler kamuoyunda net olarak bilinmemektedir. Kişilerin üye oldukları partiler, güvenlik soruşturmasının olumlu veya olumsuz sonuçlanmasına etki edip etmediği bilinmemektedir. Yine üyesi bulundukları cemaatlerin bu soruşturmada ne oranda etkili olduğu bilinmemektedir. Kişilerin hangi ilin nüfusuna kayıtlı olduklarının veya hangi ile atandıklarının soruşturmaları olumsuz etkilediği kanısı oldukça yoğundur. Nitekim ataması yapılmasına rağmen güvenlik soruşturmaları tamamlanmayan bin 200 doktorun atamasının Doğu ve Güneydoğuya yapıldığı bilinmektedir. Öte yandan ataması yapılmasına rağmen güvenlik soruşturmalarının sonuçlarının uzatılması kişileri manevi yönden mağdur etmekle birlikte özlük haklarında kayıplara neden olmaktadır. Haklarında soruşturma bulunan kişiler, soruşturma süreçlerini takip edebilecekleri muhatap da bulamamaktadır. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan kişiler hakkında süreç manevi mağduriyeti arttırmaktadır. Nitekim kişilerin hangi sebep veya sebeplerle güvenlik soruşturmasından geçemediği kişilere bildirilmemekte, yalnızca “Göreve başlamanız uygun görülmemiştir” bildirimi yapılmaktadır. Kişilerin hangi sebeplerden dolayı kamu görevine uygun görülmediğinin açıklanmaması bu sebeplerin hukuki dayanakları konusunda endişe yaratmaktadır.

Bu sebeplerden dolayı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması’nın hangi kurumlar tarafından yapıldığı, kişilerin uzmanlık alanlarına göre yetkili kurumların hangileri olduğu, hangi kurumların yetkisizlik doğmasına rağmen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması’na dâhil olduğu, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması’nın değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasın hukuka uygunluğunun araştırılması için Anayasa’nın 98’inci, Meclis İç Tüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ve talep ederiz.