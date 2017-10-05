Baydemir'e Hapis Cezası

HDP'li milletvekili Osman Baydemir, "Kamu görevlisine görevi başında hakaret ettiği" gerekçesiyle hakkında açılan davada 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu 2012 yılında mitingin yasaklanması nedeniyle gittiği valilik önünde polislere "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği" iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis açılan davanın karar duruşması Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Baydemir katılmazken, avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir hazır bulundu. Yalçındağ'ın yaptığı savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, Osman Baydemir'e 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Baydemir'in hapis cezası ertelenmezken avukatların kararı temyiz edeceği öğrenildi.