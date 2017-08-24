Bayram Öncesi Çölyak Hastaları Sevindirildi

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 11:51

Şanlıurfa'da 300 çölyak hastasına glütensiz gıdadan oluşan yardım paketi dağıtıldı.



Belediye sergi salonunda yapılan gıda yardımına Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da katılarak, hasta yakınlarına gıda paketlerini verdi. Yapılan yardımlarla ilgili bilgi veren Başkan Demirkol, "Bilindiği gibi çölyak hastaları normal ekmek yiyemiyor. Sadece glütensiz buğdaydan yapılan gıdaları tüketmek zorundalar. Biz de Haliliye Belediyesi olarak sağlıklı, hasta, engelli ve ya engelsiz, halkımıza tüm ihtiyaçlarında yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Benim bir belediyem var anlayışı içersinde Haliliye Belediyesi sosyal sorumluluğunu yerine getirecektir. Bu gıda kolilerimiz hastalarımızın ihtiyacına göre devamlı temin edilecektir" dedi.



Yapılan gıda yardımını alan Hatice Sönmez, kendi çocuğunun da çölyak hastası olduğunu söyleyerek, "Haliliye Belediyesine bu yarımından dolayı teşekkür ederiz. İnşallah bu yardımlar sürekli devam eder" şeklinde konuştu.



İki çocuğunun çölyak hastası olduğunu söyleyen Mehmet Kaplan ise, "İki kızım çölyak hastası. Yaklaşık 4 yıldır çok zorluk çektik. Haliliye Belediyesinin dağıtacağı ürünleri başka yerde çok zor buluyoruz. Bu yüzden çok perişan olmuştuk. Sağ olsun Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol bize bu kolileri dağıttı. Çok memnun olduk ve başkana teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(sondakika.com)