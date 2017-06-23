Bayramda Beslenme Uyarıları

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 12:07

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Evin Kaymaz, vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmeleri için uyarılarda bulundu.

Kaymaz, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı boyunca oruç tutan kişilerin günlük öğün sayısını azaltmaları ve beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler nedeniyle bayramda normal yeme düzenine geçtiklerinde psikolojik olarak daha fazla yemek yeme eğilimine girdiklerini belirtti.

Bayram sonrası aşırı yemek yeme nedeniyle bazı problemlerin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Kaymaz, şunları kaydetti:

"Bayramın ilk günü kahvaltı kesinlikle yapılmalı, hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalı ve gün boyu öğün atlanmamalıdır. Eski alışkanlıklarınıza yavaş yavaş dönün. Öncelikli olarak 3 ana öğün şeklinde daha sonraları da 3 ana 3 ara öğün şeklinde bir beslenme düzeni uygulayın. Bayramda aşırı yemek, şeker, çikolata, ağır şerbetli tatlılar ve diğer tatlıları aşırı tüketmek sindirim sisteminde ve diğer organlarda çeşitli rahatsızlıklara yol açacaktır. Bunların en önemlisi hazımsızlık, mide ve bağırsak problemleridir. Kan şekerinde düzensizlikler, tansiyon yükselmesi de görülebilmektedir. Bu nedenle bayramda yeme disiplinini olabildiğince korumak, bayram sonrası düzene daha kolay alışmayı sağlayacaktır."

(sondakika.com)