Bayram'da Kapanan Hal Pazarı Üreticiyi Zora Soktu

Giriş Tarihi: 3 Eylül 2017 Pazar 16:07

Şanlıurfa'da hal pazarının Kurban Bayramı dolayısıyla kapalı olması, üreticileri zora soktu. Çiftçiler bin bir emekle ürettiği ürünü bozulmasın diye hal pazarı çevresinde satıyor.



Şanlıurfa'da hal (ŞUTİM), yönetiminin aldığı kararla Kurban Bayramı tatili için 4 gün kapalı kalacak hal pazarında, üretici bayramın 3'üncü gününde ürünü sıcaktan bozulmasın diye pazar çevresinde satışa sundu. Durumdan rahatsız olan üreticiler, ürünlerinin bozulmaması için hal çevresinde tezgah kurarak satmaya çalışıyor.



Yaklaşık 50 üretici, kendi imkanlarıyla açmış olduğu tezgahlarda domates, patlıcan, biber, salatalık ve meyvelerin bozulmadan satma istediğini belirtti. Sıcak havada ürünlerini hal pazarı dışında satmak zorunda kaldığını belirten çiftçi Osman İlhan, "Üreticiyiz, ürünlerimizi buraya satmaya getirdik. Kurban Bayramı dolayısıyla hal pazarı kapalı olduğu için böyle bir yol başvurduk. Üretici perişan bir halde, ürünleri bozulmasın diye düşük fiyatla satıyor. Oysa pazartesi günü hal azarı açık olması gerekiyordu. Salı günü açılacağı için domates, patlıcan, biber, salatalık dayanmaz, bozuluyor. Hava çok sıcak. Ürünü düşük fiyata veriyoruz" şeklinde konuştu.



(sondakika.com)