Belediye çalışanlarından Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 14:58

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde belediye çalışanları, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla Mehmetçik Vakfına nakdi yardımda bulundu.

Belediye binası bahçesinde bir araya gelen personel, Ziraat Bankası'na giderek topladıkları paraları, Mehmetçik Vakfının hesabına yatırdı.

Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, yaptığı açıklamada, çalışanlarının aldığı bu güzel karardan dolayı hepsini tebrik ettiğini söyledi.

Mehmetçik'in sınır ötesinde teröristlere karşı mücadele ettiğini hatırlatan Özyavuz, şöyle konuştu:

"Belediye personelimizin aldığı bu destek kararı beni duygulandırdı. Zeytin Dalı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduklarını bir kez daha gösterdi. Yapmış oldukları bu örnek davranışlarından dolayı tekrar belediye çalışanlarını kutluyorum. Allah devletimize milletimize ve ordumuza zeval vermesin."