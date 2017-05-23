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Belediye Kaçağa İzin Vermedi

Şanlıurfa'da yıkım kararı alınan iş yerinin teras katı Eyyübiye Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2017 Salı 15:46
Belediye Kaçağa İzin Vermedi

Şanlıurfa'da yıkım kararı alınan iş yerinin teras katı belediye ekiplerince yıkıldı.

Eyyübiye Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün aldığı kararla Haşimiye Meydanı'nda Berces Kaya'ya ait iş yerinin teras katındaki restoranın yıkımını gerçekleştirdi.

Güvenlik önlemi sonrası gerçekleştirilen yıkımda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri de hazır bulundu.

Bu arada daha önce bir yaralama olayına karıştığı gerekçesiyle aranan iş yeri sahibi Kaya, polis tarafından gözaltına alındı.

 

 

(sondakika.com)

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