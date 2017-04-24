Belediye Otobüsü Kaza Yaptı

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2017 Pazartesi 10:44

Şanlıurfa'da Balıklıgöl- Toplanma Merkezi arasında hizmet veren BELSAN'a ait toplu taşıma otobüsüne Şanlıurfa'a Köprübaşı mevkinde dikkatsiz bir sürücünün neden olduğu kaza meydana geldi.

Tıklım tıklım dolu olan otobüse, Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde, otobüs yolunu ihlal eden sürücüsü öğrenilemeyen 63 B8567 plakalı bir otomobil çarptı.

Kazada ölen veya yaralanan olmazken, otomobilde ve otobüste maddi hasar meydana geldi. Otobüste bulunan yolcular, otobüs sürücüsünün otomobilin çarpmasından kurtulmak için yaptığı ani manevra nedeni ile paniğe kapıldı.

Kazada kimse yaralanmazken, yolcular büyük korku yaşadı. Kazanın ardından otobüste bulunan bazı yolcular, haksız olan otomobil sürücüsüne kızdı.

Kaza nedeni ile yol yaklaşık 30 dakika trafiğin aksamasına neden oldu.