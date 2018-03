Belediye tehlike saçan göleti kapattı

Giriş Tarihi: 27 Mart 2018 Salı 17:39

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin Güvenç Mahallesinde, 30 yıldır mahalle ortasında kalan ve yazın sulama suyundan, kışın yağmur suyundan dolan gölet iş makineleriyle kapatıldı.



Mahalle sakinlerinden Ahmet Yasak, yaklaşık 40 yıldır yağmur, akıntı ve tarım amaçlı sulama sularıyla dolan gölletin can ve mal güvenliği için büyük tehlike oluşturduğunu belirtti. Göletteki kirli sulardan yayılan kokuların ve oradan çoğalan sivrisinek ve benzeri haşerelerin çevre sakinlerinin sağlığını tehdit ettiğini dile getiren Yasak, “Gölet çocuklar için de büyük tehlike arz ediyordu. Her an bir çocuk buraya girecek, diye yüreğimiz ağzımıza geliyordu. Belediye Başkanımız Ayhan’dan buraya çözüm bulmasını istedik. Derhal gerekli çalışmaları başlattı. Çok şükür, yıllardır hepimizi rahatsız eden bu sorundan kurtulduk. Hizmetlerinden dolayı Başkan Ayhan’a teşekkür ediyoruz” dedi.



Vatandaşların bugüne kadar ihmal edilmiş sorunlarına kayıtsız kalmadıklarını vurgulayan Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, “Senelerdir mahalle ortasında kalmış ve burada yaşayanların adeta korkulu rüyası haline gelen gölette çözüm bulmakta bizlere nasip oldu. Mahalle halkımızın önemli bir problemini daha halletmenin sevincini yaşıyoruz” diye konuştu.



iha