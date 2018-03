Belediye Tiyatrosu Tam Puan Aldı

Giriş Tarihi: 4 Mart 2018 Pazar 12:43

İki askerin şehadetini anlatan ve izleyenleri duygulandıran oyunun ardından konuşma yapan Başkan Fevzi Demirkol, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen terör operasyonlarına da değinerek, “Şehitlerimizin ne için şehit olduklarının sebebini anlamak, anlatmak, onları unutmamak ve unutturmamak da bizim vazifemizdir” dedi.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tiyatro grubu, Hidayet Sayın’ın yazdığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadir Kırıcı’nın yönettiği “Yıldızlar Yağıyordu Üstüme” adlı oyununu Milli Eğitim Konferans Salonunda sergiledi. Tiyatro gösterimine Başkan Fevzi Demirkol, eşi Adile Demirkol, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tevfik Koçer, Başkan Yardımcıları Aysel Göncü, Haci Kanduza ve Mehmet Selim Polatkan, belediye meclis üyeleri, kurum amirleri ile sanatsever vatandaşlar katıldı. Sınır hattında nöbet tutan iki askerin hikayesini ve sonunda şehadet şerbetini içmelerini anlatan oyun, izleyenleri duygulandırdı. Haliliye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren tiyatro kursunda aldıkları eğitimle sahne alan oyuncular, oyunun sonunda izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Oyun sonunda konuşma yapan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadir Kırıcı, “Verilen eğitimler sonunda gençlerin neler yaptıklarını, oynadıkları oyunla gördük. Bu nedenle en büyük yatırım insana, gençlere yapılan yatırımdır” dedi.

“CENAB-I HAKK KAHRAMAN MEHMETÇİĞİMİZİ HER ZAMAN GALİP VE MUZAFFER EYLESİN”

Başkan Fevzi Demirkol da, konuşmasında güncel olaylara değinilerek, sahnelenen oyundan dolayı tiyatro ekibini kutladı. Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatında görevli tüm askerlere dua eden Başkan Fevzi Demirkol, şunları söyledi:

“Bu güzel oyunu sahneledikleri için Haliliye Belediyemizin Tiyatro Ekibini sizler adına tebrik ediyorum. Suriye topraklarında devletimizi kuşatmak, bekasına son vermek, istiklalini sona erdirmek üzere yuvalanmış terör yuvalarına, emperyalist ülkeler tarafından sahnelenmiş oyunların piyonlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetlerin kahraman ordumuzun, peygamber ocağı ordumuzun şuanda sergilemiş olduğu Zeytin Dalı Harekâtına katılan askerlerimizi Cenab-ı Hakk muhafaza eylesin diyorum. Allah ordumuzu her zaman havada, karada, denizde her zaman ve her yerde galip ve muzaffer eylesin. Oradaki harekatı anlatmak lazım. Cenab-ı Hakk oradaki kahraman Mehmetçiğimizi her zaman galip ve muzaffer eylesin. Onları muhafaza eylesin. Bu arada, temennimiz hiç olmaması bu uğurda vatanı, milleti, devleti için şehit düşmüş tüm şehitlerimize Cenab-ı Hakk şefkatiyle muamele eylesin. Allah onların şehadetini kabul eylesin, o şehitlerimizin şefaatinden bizi mahrum eylemesin. Bu şehitlerimizin ne için şehit olduklarının sebebini anlamak, anlatmak, onları unutmamak ve unutturmamak da bizim vazifemizdir.”

Başkan Demirkol, konuşmasını Arif Nihat Asyalı’nın Bayrak Şiirinden alıntı yaparak, şöyle sonlandırdı:

“‘Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım! Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım’ diyerek bayrağımızı dünyanın en yüksek tepelerine dikmek azmi ve gayreti içerisinde olalım.”

Konuşmaların ardından oyunculara Teşekkür Belgesi verilip, hatıra fotoğrafı çektirildikten sonra program sona erdi.