Belediyeden Ağaçlandırma Çalışması

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2017 Pazartesi 12:26

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Şehrimi Seviyorum, Ağacımı Dikiyorum' kampanyası çerçevesinde Yenice Mahallesindeki mesire alanına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin katılımlarıyla ağaç dikimi gerçekleştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, hedeflerinin 2 milyon ağaç ve bitkiyi toprakla buluşturmak olduğunu söyledi.

'Daha Yeşil Bir Şanlıurfa' sloganıyla kentte ağaçlandırma seferberliği başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, 'Şehrimi Seviyorum, Ağacımı Dikiyorum' kampanyası kapsamında 2 milyon ağaç ve bitkiyi toprakla buluşturuyor. Kampanya kapsamında Yenice mesire alanında düzenlenen ağaç ve bitki dikim törenine: Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Şefik Bakay, Belediye Meclis üyeleri ile mahalle sakinleri katıldı. Vali Abdullah Erin ile Başkan Çiftçi, bölgede diktikleri ağaçlara can suyu vererek vatandaşları kampanyaya davet etti. Kampanya kapsamında Şanlıurfa Merkez ve 13 ilçede Çınar, Erguvan, Oya, Dut, Defne, Akasya, Palmiye, Mavi Selvi, Çam, Pramit nazı ile Alev çalısı gibi 2 milyon ağaç ve bitki toprakla buluşacak. İlki geçtiğimiz hafta GAP Vadisi 2. etap projesinde başlayan 'Şehrimi Seviyorum, Ağacımı Dikiyorum' kampanyasıyla Mayıs ayı sonuna kadar her hafta farklı bir semtte ağaç ve bitki dikimi yapılacak.

HEDEF 2 MİLYON AĞAÇ VE BİTKİ

Hedeflerinin 2 milyon ağaç ve bitkiyi toprakla buluşturup can suyu vermek olduğunu ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Yenice Mahallesindeki Mesire alanımızın inşaat çalışmalarını tamamladık ve 106 dönümlük alanda ağaçlandırma çalışması başlatıyoruz. Şanlıurfa genelinde 2 milyon ağacı ve bitkiyi toprakla buluşturacağız. Mayıs ayı sonuna kadar kampanyamız devam edecektir. Ağaç yaşam demektir. Yeşil alanlar insanlar için nefes ve medeniyet demektir. Tüm hemşehrilerimi 'Şehrimi Seviyorum, Ağacımı Dikiyorum' kampanyasına davet ediyorum. Hedefimiz büyük ve Şanlıurfa'da 1 milyon 942 bin insan yaşıyor ve bu sezon kişi başına bir ağaç dikmiş olacağız.

VALİ ERİN'DEN KAMPANYAYA DESTEK

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin başlattığı 'Şehrimi Seviyorum, Ağacımı Dikiyorum' kampanyasına destek vererek Yenice Mahallesindeki mesire alanına ağaç dikip can suyu veren Vali Abdullah Erin, herkesin kampanyaya destek vermesi gerektiğini belirterek "Şanlıurfa için çok önemli bir iş yapıyoruz. Şanlıurfa ağaç ve orman açısından maalesef fakir bir ilimiz ve bunun geliştirilmesine yönelik Büyükşehir Belediyemizin çok önemli gayretleri var. Büyükşehir Belediyemizin başlattığı bu kampanyanın diğer kamu kurum ve kuruluşlarına örnek olmasını diliyorum. Tarıma elverişli olmayan alanlarda bir metre kare boşluk kalmayacak şekilde ağaçlandırmamız gerekiyor. Şanlıurfa'yı Peygamberler şehri, bir medeniyet şehri olmasının yanı sıra yeşil şehir, ağaçların bol olduğu bir şehir haline dönüştürmüş oluruz" dedi.

İLÇELERDE AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ

Kampanya kapsamında: Suruç ilçesinde 4 park, Siverek Selim Pınar Parkı, Halfeti'de şehir parkı, Eyyübiye ilçesinde 106 dönümlük mesire alanı, Akçakale, Ceylanpınar, Viranşehir ilçesinde orta refüjlerde ağaçlandırma ve bitki dikim çalışması yapılacak.