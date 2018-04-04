Belediyeden hayvancılığa destek

Giriş Tarihi: 4 Nisan 2018 Çarşamba 14:11

Mardin Büyükşehir Belediyesi, hayvan barınaklarının dezenfektesi için vatandaşa malzeme desteğinde bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Daire Başkanlığı ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğiyle Artuklu ilçesi ve bağlı tüm mahallelerde bin 670 dezenfektan malzemesi, 91 sırt pompası, 91 kutu eldiven ve 91 kutu yüz maskesi dağıtıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, kentteki hayvancılık konusunda hassas çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Vali Yaman, "İlimizde her yönüyle çalışmalarımız söz konusudur. Mardin’in kırsal mahalleleri de dahil olmak üzere birçok farklı çalışmayı yapmaktayız. Dikkate aldığımız çalışmalardan birisi de hayvancılığın gelişmesiyle ilgilidir. Bu nedenle planlamalarımızı yapmakla birlikte çalışmalarımız başladı. Arıcılık, ipek böcekçiliği ile ilgili projelerimizin akabinde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın sağlıklı yapılabilmesi için projemiz devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yaman, bu tip projeler ile kentte katkı vermeye devam edeceklerini kaydetti.

AA