Belediyelerden, taziye evlerine ağırlık

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2017 Perşembe 16:43

Suruç Belediyesi de taziye evleri için yaklaşık 1 milyon lira harcama yaptı. İlçede inşaatına başlanan 17 taziye evinden 5'i de tamamlandı.



Halfeti Belediyesi ise 12 ayrı mahalledeki taziye evleri için 300 bin lirayı aşkın harcama yaptı.



Viranşehir Belediyesi de kırsal mahalleler yoğunlukta olmak üzere taziye evlerinin ihtiyacı için 1 milyon liranın üzerinde harcama gerçekleştirdi.



Belediyeler, ayrıca halıdan sedire, klimadan masa ve sandalyeye kadar taziye evlerinden gelen her türlü talebi anında karşılıyor.



22 taziyeevi yapılacak



Bozova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zekeriya Göker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte taziye kültürüne vatandaşın büyük önem verdiğini söyledi.



Göker, halkın en sık kullandığı mekanların başında taziye evlerinin geldiğini belirterek, belediye olarak da bu bilinçle vatandaşın haklı taleplerini yerine getirme gayretinde olduklarını kaydetti.



İlçede taziye evi yapımına öncelik verdiklerini vurgulayan Göker, "Merkezde 1 milyon lira değerinde 2 büyük taziye evi yapıyoruz. Kırsalda ise 20 taziye evi yapacağız. Bunun 7'sinin ihalesini yaptık, 9'unun ihalesi de 24 Aralık'ta yapılacak. Taziye evlerinin 4'ünü ise valilik desteğiyle yapacağız." dedi.



Göker, ilçe genelinde her bir taziye için 3 kilogram çay, 15 kilogram şeker ve bin bardak su ikramında bulunduklarını sözlerine ekledi.



"Taziye evleri kültürün olmazsa olmazlarından"



Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Aslan Çiftçi de yakınını kaybeden vatandaşlara daha fazla destek olmaya çalıştıklarını ifade etti.



Taziye evlerine yaklaşık 1 milyon lira yardımda bulunduklarını belirten Çiftçi, "İlçemizde taziye evleri kültürümüzün olmaza olmazlarındandır. Merkez ve kırsaldan bu konuda gelen istekleri değerlendiriyoruz. Birçok taziye evine yardımda bulunduk. 5 bin torba çimento, 80 ton demir, yaklaşık 20 klima, 5 bin metrekare halı, 400 sedir olmak üzere çeşitli yardımlarımız oldu. Taziye evlerinde ihtiyaçları karşılamak için gerekli ihaleler de yapıldı." diye konuştu.



Çiftçi, amaçlarının insanların acı günlerinde yanlarında bulunmak ve acılarını paylaşmak olduğunu vurguladı.



Muhtardan teşekkür



Viranşehir ilçesinin Şırnak Mahallesi muhtarı Hamit Özçelik ise talepleri doğrultusunda taziye evinin ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.



Daha önce taziye evleri konusunda yeterli destek ve yardımı alamadıklarını aktaran Özçelik, "Belediyemiz buraya taziye evi yaptı. Çok memnunuz, teşekkür ediyoruz. Bizim bölge için taziye evi çok önemli. Mahallemiz büyük olduğundan dolayı taziye evi yetmiyordu. Mahalle sakinleri için burası yeni yapıldı." dedi.