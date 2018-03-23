Belediyenin videosu yoğun ilgi görüyor

Giriş Tarihi: 23 Mart 2018 Cuma 17:12

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atıkların dönüştürülmesiyle ilgili hazırlanan video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atıkların değerlendirilmesi ile ilgili bir video hazırlandı. Evlerden gelen çöplerin nasıl taşındığı ve nerede ayıklanarak yeniden ekonomiye kazandırıldığının anlatıldığı videoda, çöpten elektrik enerjisi elde edilmesi de anlatıldı. Çevre bilincini oluşturmak için hazırlanan video sosyal medyada kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü.



Binlerce kişi tarafından izlenen video, daha temiz bir Şanlıurfa sloganıyla sosyal medyada paylaşıldı.





iha