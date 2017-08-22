Berfo Ana öldü, davası düşsün

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 13:00

Cemil Kırbayır’ın 12 Eylül’den sonra işkencede öldürüldüğü iddiasına ilişkin annesi ‘Berfo Ana’ lakaplı Berfo Kırbayır’ın 2011’de ‘yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkı ihlali’ gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM)’de açtığı davada hükümet, şubat ayında savunma yaptı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre; savunmada Berfo Kırbayır’ın 26 Ekim 2011’de başvuru yaptıktan sonra 21 Şubat 2013’te öldüğü hatırlatılarak,“Varislerinin davayı onun ölümünden sonra sürdürme niyeti olduğunu gösteren bir bilgi ya da belge yoktur” denildi.

AİHM’nin yargılamayı dava listesinden çıkarması istendi. Bu olayın Türkiye’nin AİHM’yi tanımasından yedi yıl önce olduğu, ‘insanlığa karşı suç’ maddesinin TCK’ya 2005’te konulduğu, geriye dönük yargılama yapılamayacağı belirtildi.

“DARBE REJİMİNİN TOPLUMUN BİR KESİMİNE KARŞI…”

“Bu tekil olayın darbe rejiminin toplumun bir kesimine karşı devlet politikası çerçevesinde olduğuna dair bir bulgu yoktur” denildi. Oysa Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın yargılandığı 12 Eylül davasında sanıklara atfedilen eylemlerden biri de Kırbayır’ın öldürülmesiydi. Bu yüzden anne Kırbayır, davanın müdahilleri arasına alınmıştı. Berfo Kırbayır, 2010’da, başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın buluştuğu Cumartesi Anneleri arasındaydı.

(yurtgazetesi.com.tr)