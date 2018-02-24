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Bestekar Balak, memleketi Şanlıurfa'da anıldı

Bestekar Abdullah Balak, ölümünün birinci yıl dönümünde memleketi Şanlıurfa'da anıldı.

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2018 Cumartesi 17:33
Bestekar Balak, memleketi Şanlıurfa'da anıldı

Balak'ın Yeni Aile Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Suphi Çiçek, Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Necmi Karadağ ile yakınları ve sevenleri katıldı. 

Törende dua edilmesinin ardından, sevenleri Balak'ın mezarına karanfil bıraktı.

- Abdullah Balak

Şanlıurfa'da 3 Şubat 1938'de dünyaya gelen Balak, uzun yıllar öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Kentte kurulan musiki derneğinde ünlü ustalarla çalışma yapan Balak, "Felek sen ne feleksen", "Fadile", "Cemile", "Eminem", "Kardaş dala konaram", "Seherde uyanasan", "Urfalıdır benim yar" ve "Ceylan" gibi birçok eserin bestesini yapmıştı. Balak, tedavi gördüğü hastanede 25 Şubat 2017'de yaşamını yitirmişti. 

 

AA

 
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