Beton Mikseri ile Sigara Kaçıran Şahıs Tutuklandı

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 12:29

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile NarkotikŞube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce takibe alınan çimento mikseri, Adıyaman-Şanlıurfa karayolu bölge trafik yakınlarında durduruldu. Yapılan aramada, miksere zulalanmış 140 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 1 milyon TL değerindeki sigaralar muhafaza altına alınırken sürücü M.D., polis ekiplerince gözaltına alındı.



' PKK terör örgütüne üye olmaktan' suç kaydının olduğu öğrenilen M.D, sorgusunun ardından Adıyaman Adliyesine götürüldü. M.D., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

(sondakika.com)