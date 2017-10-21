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Beton Mikseri ile Sigara Kaçıran Şahıs Tutuklandı

Adıyaman’da beton mikseri ile sigara kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutulandı.

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 12:29
Beton Mikseri ile Sigara Kaçıran Şahıs Tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde  Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile  NarkotikŞube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce takibe alınan çimento mikseri, Adıyaman-Şanlıurfa karayolu bölge trafik yakınlarında durduruldu. Yapılan aramada, miksere zulalanmış 140 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 1 milyon TL değerindeki sigaralar muhafaza altına alınırken sürücü M.D., polis ekiplerince gözaltına alındı.

' PKK terör örgütüne üye olmaktan' suç kaydının olduğu öğrenilen M.D, sorgusunun ardından  Adıyaman Adliyesine götürüldü. M.D., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

 

(sondakika.com)

 

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