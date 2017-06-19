Beyazgül Kime Alçak Dedi ?

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 12:10

Beyazgül, sosyal medya hesabından attığı twette, askerlerimizin zehirlenme olayında FETÖ şüphesi bulunmasına ilişkin konuda Fetullahçı Terör Örgütü Lideri Fetullah Gülen’i kast ederek ‘’O alçaktan her şey beklenir’’ dedi.

Beyazgül, Twitter’daki Gizli Arşiv hesabından FETÖ Lideri Gülen ile yayınlanan bir videodan bahsetti. Gizli Arşiv sitesinin yayınladığı video da, FETÖ liderinin yaptığı son konuşmasında ‘’Zehir’’ kelimesini birkaç kez tekrar ettiği görüldü.

İşte O Video:

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(medyaurfa.com)