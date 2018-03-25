Beyazgül yeni başkanlarla basının karşısına çıktı

Giriş Tarihi: 25 Mart 2018 Pazar 09:31

İl başkanı Beyazgül basın toplantısında yaptığı konuşmada



"Bildiğiniz üzere ilçe kongrelerimiz ve ardından 25 şubat’da Cumhurbaşkanımız sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla büyük bir coşkuyla tamamladık. Ben,Partim adına geçen kongrelerimizle ilgili halkımıza teşkilatlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. özellikle il kongremizde yağmur çamur demeden yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın yoğun katılımı hem bizleri, hemde sayın Cumhurbaşkanımızı mutlu etmiştir. Önümüzdeki günlerde başlıyacak olan kadın kolları ve il gençlik kolları kongrelerimizi yapacağız. Bugün burda gençlik kollarımızın ve kadın kollarımızın yeni görevlendirilen genç dava arkadaşlarımızın tanıtım toplantısında sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.Kadın kollarımıza Demet Saatçı Güven ve gençlik kolları başkanlığına ise Mehmet Salih Saraç genel merkezimiz tarafından görevlendirilmiştir. inşallah bu kongrelerimizi tamamladıktan sonra durmak yok yola devam sloganıyla 2019 ve 2023 hedeflerimize doğru, genç arkadaşlarımızla ve tüm teşkilat mensuplarımızla şevkle çalışmaya devam edeceğiz. tekrardan hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum."dedi



Toplantıda Milletvekili M.Ali Cevheri ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydillide yeni Başkanları tebrik ederek başarılar dilediler.