Beyazgül’den Şanlıurfa Halkına Teşekkür

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2018 Pazartesi 17:54

Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, dün gerçekleştirilen Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı Kongresi’nde yağan yağmura rağmen alanı dolduran Şanlıurfa halkına teşekkür etti.

Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, dün gerçekleşen kongre ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Başkan Beyazgül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bildiğiniz gibi partimizin il kongresini dün gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da kongremize teşrif etti ve Şanlıurfa halkıyla bir araya geldi. Ben desteklerinden dolayı başta Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba olmak üzere milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, kurum amirlerimize, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize, teşkilat üyelerimize, güvenlik güçlerimize, basın mensuplarına ve en önemlisi de Şanlıurfa halkına teşekkür ediyorum. Havanın yağışlı olmasına rağmen alandan ayrılmadıkları için ve bizleri yalnız bırakmadıkları için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bütün ilçe kongrelerimizi tamamlamıştık. İlk kongremizi de tamamlamış olduk. Gerek il, gerekse ilçelerde bayrak yarışında görev alan arkadaşlarımızın görevlerini layıkıyla en iyi şekilde yapacağına inancım tamdır. Bu arada bugüne kadar bu kutlu davada emek veren ve görevini devreden teşkilat mensuplarımıza da Yürekten teşekkür ediyorum. Genel merkezimiz tarafından ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’IN da teveccühüyle biz yeniden görevlendirilmiştik. Bu kutlu davada bir kez daha Şanlıurfamıza hizmet etme şansı veren Cumhurbaşkanımıza ve Ak Partimizin yönetim kadrolarına teşekkür ediyorum. Millete hizmet yolunda Kutlu yürüyüşe Devam edeceğiz. Geçtiğimiz dönemde birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz başta Bakanlarımız olmak üzere Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza ve tüm teşkilatlarımıza yürekten teşekkür eder, yeni dönemde de hep birlikte yılmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte 2019 seçimlerine tüm teşkilatlarımızla beraber, birlik içinde kenetlenerek başarıyı yakalayacak bir şekilde 2023 hedefinden şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Dün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılımlarıyla yapılan mitinge katılan herkese tekrar teşekkür ederim”