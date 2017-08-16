Bıçaklanarak Hayatını Kaybeden Asker Defnedildi

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 20:36

Mersin'in Silifke ilçesinde hesaba itiraz ettiği için bıçaklanarak hayatını kaybeden Jandarma Er Furkan Mırak, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Yakınları tarafından Adana Adli Tıp Morgundan cenazesi alınan Mırak, gece saatlerinde Siverek ilçesine getirildi. Er Furkan Mırak, Abdulkadir Geylanicamisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta defnedildi.Cenazede ayakta durmakta zorlanan baba Abdulhalim Mırak, yakınları tarafından teselli edildi.Düzenlenen törene Siverek Kaymakamı Metin Demirel, Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Hamdi Hatipoğlu, 107. Topçu Alayı Komutanı Albay Behiç Kunaç, İlçe JandarmaKomutanı Hayati Yazıcı, STK Temsilcileri, Mırak'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.-Ailesi geçimini mevsimlik işçilik yaparak sağlıyorduHayatını kaybeden Furkan Mırak'ın ailesinin mevsimlik işçilik yaparak geçimini sağladıkları öğrenildi. Amasya'daki acemi birliğinden izne gelen 6 çocuklu ailenin 2. çocuğu olan Furkan Mırak'ın, ailesinin maddi imkansızlıklar nedeniyle Kıbrıs'taki birliğine teslim olmak için Mersin'e yalnız gittiği belirtildi.Mersin'de, Kıbrıs'a vatani görevini yapmaya gitmek üzere feribot beklerken yiyecek bir şeyler yemek için girdiği kafede hesaba itiraz eden ve çıkan kavgada bıçaklanan Jandarma Er Furkan Mırak hayatını kaybetmişti.

(sondakika.com)