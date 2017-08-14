Bikiniyle Namaz Kılan Kadından Şoke Eden Görüntü

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 08:09

Nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde, bir kadın üzerinde sadece bikini ile deniz kenarında namaz kılıyor. Kameraya gizli olarak çekildiği düşünülen görüntülerde bir kadın bikini ile sahilde etrafındaki insanlara aldırış etmeden namaz kılıyor.

Kamerada bikini ile namaz kılan kadını çeken iki erkeğin kendi aralarında Arapça konuştukları anlaşılıyor. Herne kadar kamera kaydı gizli olsada bikinili kadının sahilde yalnız olmadığı halde kimseye aldırış etmediği çekim esnasında kameraya takılan başka insanlardan anlaşılıyor.

(haberler.com)