BİM'de Hisseler El Değişti

Giriş Tarihi: 3 Kasım 2017 Cuma 11:02

Naspak Gıda, BİM'den borsa dışından yüzde 10,51 pay satın aldı. Naspak Gıda KAP'a yaptığı açıklamada, toplam 31,9 milyon adet halka kapalı payı borsa dışından 80 TL birim fiyat ile satın aldığını ve işlem sonunda BİM'de yüzde 10,51 hissedar konumuna geldiğini belirtti.

HİSSELERİ 79,95 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

BİM hisseleri saat 17.21'de yatay seyirle 79,95 liradan işlem görüyor. Açıklamaya göre Naspak söz konusu payları BİM hissedarları Ahmet Afif Topbaş, Ömer Hulusi Topbaş ve Fatma Fitnat Topbaş'tan satın aldı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PERAKENDECİLERİNDEN

Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaca BİM, Türkiye'de indirim mağazacılığı yapan bir market zinciri. Mağaza sayısı ve yıllık ciro bakımından Türkiye'nin en büyük perakende kuruluşlarından biri.

BİM firmasının net kâr marjı yıllara göre; 2013 yılı %3,5, 2014 yılı %2,7, 2015 yılı %3,3 olarak gerçekleşmiştir. 2013 413 milyon, 2014 395,3 milyon, 2015 583,1 milyon Türk lirası olarak geçekleşmiştir.

Kaynak: Sondakika.com