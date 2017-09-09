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Bingöl'de Çıkan Çatışmada Yaralanan Astsubay Şehit Oldu

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralılardan bir astsubay, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2017 Cumartesi 07:58
Bingöl'de Çıkan Çatışmada Yaralanan Astsubay Şehit Oldu

 

2 ASKER YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Adaklı ilçesine bağlı Maltepe Vadisi kırsalında bir grup teröristle, güvenlik güçleri sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

YARALI ASTSUBAY TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralı askerler operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ'a Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. 2 yaralı askerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerin astsubay olduğu öğrenildi. Şehit astsubayın kimliği ise henüz belli değil.

(haberler.com)

 
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