Bingöl'de Çıkan Çatışmada Yaralanan Astsubay Şehit Oldu

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2017 Cumartesi 07:58

2 ASKER YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Adaklı ilçesine bağlı Maltepe Vadisi kırsalında bir grup teröristle, güvenlik güçleri sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

YARALI ASTSUBAY TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralı askerler operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ'a Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. 2 yaralı askerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerin astsubay olduğu öğrenildi. Şehit astsubayın kimliği ise henüz belli değil.

(haberler.com)