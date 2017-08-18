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Bir Aile Yok Olmuştu: İsimler Belli Oldu

Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya giden aynı aileden 5 kişinin öldüğü trafik kazasında, ölen ve yaralananların isimleri belirlendi.

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 14:57
Bir Aile Yok Olmuştu: İsimler Belli Oldu

Gaziantep'te aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazada, ölen ve yaralananların isimleri belirlendi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 50. kilometresinde  Gaziantep'ten  Birecik istikametine seyir halinde bulunan  Kenan Çelik idaresindeki 04 AT 961 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen ve Musa K. idaresindeki 27 NM 011 plakalı araçla çarpışmıştı.

ÖLÜ VE YARALILAR YOLLARA SAVRULDU

Kazada çarpmanın etkisiyle ölü ve yaralılar, yola ve yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.  Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri ise yaptıkları çalışma ile sıkışan yaralı ve ölüleri araçtan çıkardı. Olay yerine gelin sağlık ekipleri ise 5 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirledi.

Kazada  Aysel Çelik (19),  Fatma Çelik (38), Tuncay Çelik (22),  Mehmet Çelik(43),  Kenan Çelik (14) hayatını kaybederken, Muhittin Çelik (17),  Doğan Çelik ve Musa Kelek yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından  NizipDevlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen 5 kişinin cenazeleri, olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere  Nizip Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 40 dakika ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

 

 

(sondakika.com)

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