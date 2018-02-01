Bir cemaatin daha faaliyetleri yasaklandı

Giriş Tarihi: 1 Şubat 2018 Perşembe 00:52

Adana'da kurucu başkanı Alpaslan Kuytul dahil 21 kişinin gözaltına alındığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın geçici olarak faaliyetten men edildiği bildirildi.

Adana Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar aktarıldı:

“Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 2016/47740 sayılı soruşturma kapsamında; Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün de görüşleri doğrultusunda; Anayasa’nın 33'üncü ve Türk Medeni Kanunu’nun 115'inci maddesi gereğince Adana'da bulunan 'Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı' ile tüm şube ve temsilcilikleri; İçişleri Bakanlığı’nın 31.01.2018 tarihli olurları ile geçici olarak faaliyetten men edilmiştir.”

Odatv.com