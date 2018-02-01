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Bir cemaatin daha faaliyetleri yasaklandı

Adana'da kurucu başkanı Alpaslan Kuytul dahil 21 kişinin gözaltına alındığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın geçici olarak faaliyetten men edildiği bildirildi...

Giriş Tarihi: 1 Şubat 2018 Perşembe 00:52
Bir cemaatin daha faaliyetleri yasaklandı

Adana'da kurucu başkanı Alpaslan Kuytul dahil 21 kişinin gözaltına alındığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın geçici olarak faaliyetten men edildiği bildirildi.

Adana Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar aktarıldı: 

“Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 2016/47740 sayılı soruşturma kapsamında; Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün de görüşleri doğrultusunda; Anayasa’nın 33'üncü ve Türk Medeni Kanunu’nun 115'inci maddesi gereğince Adana'da bulunan 'Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı' ile tüm şube ve temsilcilikleri; İçişleri Bakanlığı’nın 31.01.2018 tarihli olurları ile geçici olarak faaliyetten men edilmiştir.”

 

Odatv.com

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