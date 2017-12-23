Bir yılda 7 havayolu Türkiye'yi terk etti

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 22:08

Beşi Avrupa’dan (Air France, Iberia, Swiss, Alitalia, Austrian) ve ikisi Amerika’dan (Air Canada, Delta) olmak üzere 5 ‘bayrak taşıyıcı’ havayolu son bir yılda Türkiye uçuşlarını durdurdu.

Dünya gazetesinden İbrahim Ekinci'nin haberine göre, bazıları alt markalarla (Air France, Mart 2018’den itibaren İstanbul uçuşlarını alt markası Joon ile yapacak) seferleri devam ettirseler de bayrak taşıyıcısı firmaların uçuşlarını durdurması olumsuz bir gelişme olarak sektör çevrelerinde de dikkatle izleniyor.

Pegasus CEO’su Mehmet Nane ise gelişmeyi Türk taşımacıların başarısı olarak değerlendirerek, “İstanbul’a olan talebin düşmesi bir yana bu Türk taşıyıcılarının başarısıdır. Bizimle mücadele etme fırsatı kalmadı. Özellikle fiyat konusunda da Türk taşıyıcılar öne çıktı” ifadelerini kullandı.

Air Canada Türkiye Müdürü Nedime Konuksever, Toronto-İstanbul uçuşlarını geçici süreliğine durdurmalarıyla ilgili olarak, “Talep artar artmaz yeniden başlamayı planlıyoruz” açıklmasında bulunmuştu.

Iberia Havayolları da İstanbul seferlerini “talepteki dramatik düşüş” nedeniyle durdurmuş.

Türkiye’ye en fazla turist gönderen Avrupa ülkesi Almanya’dan hat iptali yok. Ancak Alman Lufthansa Grubu bünyesinde bulunan İsviçre Havayolları (Swissair) İstanbul uçuşlarını durdurdu. Lufthansa da Münih- İstanbul hattını kapattı.

Güvenlik gerekçesiyle seferlerini iptal eden tek firma İsrail havayolları El Al oldu.

Türkiye’ye uçuşlarını durduran diğer şirketler arasında Tayvanlı EVA ile Malezya Havayolları da var.

Uçuş iptallerinde şirketten şirkete asıl gerekçe değişse de birkaç neden öne çıkıyor. TÜROB Başkanı Timur Bayındır’a göre, bu firmaların uçuşlarını iptal etmelerinin ana sebebi “Türkiye’ye talep düşüşü ve artan maliyetler karşısında THY’nin rekabet avantajı.”

Talepteki düşüş turizm sayılarından açıkça görülüyor. Türkiye turizmi için önemli Avrupa ülkelerinden turist gelişi, bu yıl Ocak - Ekim döneminde, düşüş öncesi yılın (2015) aynı dönemine kıyasla 4.8 milyon azalmış durumda. AB kurumları ve Almanya, Hollanda gibi bazı AB üyesi ülkelerle “darbe girişimi” sonrası başlayan politik gerginliğin yanı sıra bazı terör olaylarının yarattığı tedirginlik, turist gelişine yansımıştı. 2015 yılı Ocak - Ekim ayları arasında Türkiye’ye 5 milyon 144 bin Alman gelmişti.

Avrupa'dan 2 milyon kayıp

2016’da bu sayı aynı dönem için 3.6 milyona geriledi. Ocak - Ekim 2015 ile bu yılın Ocak - Ekim dönemi kıyaslandığında İngiltere’den gelişlerde yaklaşık 1 milyon, Hollanda’dan gelişlerde 420.000, Fransa’dan gelişlerde 260.000, İtalya’dan gelişlerde 280.000 azalma var.

3 neden

Gelişmeyi, 'üzücü' olarak değerlendiren Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Başkanı, Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, uçuş iptallerinin üç nedene dayandığını söyledi:

Atatürk Havalimanın'daki trafik sıkışıklığı nedeniyle slot alamamaları ve bunun sonucu olarak pazar payı kaybı, politik gerginlikler ve tasarruf ihtiyacı.

(Kaynak: Dünya gazetesi)