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Birecik emniyetine hediye 2 motorsiklet

Birecik İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2 adet motosiklet devredildi.

Giriş Tarihi: 2 Temmuz 2017 Pazar 14:09
Birecik emniyetine hediye 2 motorsiklet

Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı 2 adet motosiklet İlçe Emniyet Müdürlüğüne devredildi.

 

Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, Birecik İlçe Emniyet Müdür Vekili Bayram Akşit ve Birecik İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kandamar da motosikletlerin devir teslimine katıldı.

Devir teslim kapsamında hazırlana protokolün imzalanmasının ardından, motosikletlerin evrak ve ruhsatlarını Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, Birecik İlçe Emniyet Müdür Vekili Bayram Akşit'e teslim ederek, hayırlı olması dileklerinde bulundu.

 

(haberler.com)

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