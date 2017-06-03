Birecik Hayvancılığın Merkezi Olacak

Giriş Tarihi: 3 Haziran 2017 Cumartesi 16:16

Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Belediyesi, yapımı devam eden canlı hayvan pazarı ve önümüzdeki dönemde hayata getirilmesi planlanan organize besi bölgesi projesiyle ilçeyi Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, yaptığı açıklamada, canlı hayvan pazarını, hastane yakınında hijyen bakımından probleme yol açabileceği için daha uzak bir bölgeye taşıma kararı aldıklarını ve bununla ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini bildirdi. Birecik'te hayvancılığı geliştirmek için hazırladıkları diğer projenin ise organize hayvan besiciliği olduğunu belirten Pınarbaşı, bu projenin de yer tespitinin yapıldığını ifade etti. Para ödemeden alabilecekleri, hazineye ait bir arazinin tahsisi için ilgili makamlara talepte bulunduklarını kaydeden Pınarbaşı, "Bu iki proje, Birecik ilçemize yeni bir hareketlilik getirecek" dedi.

İlçe bazında bir ilk

Organize besi bölgesi projesinin Türkiye'de ilçe bazında bir ilk olacağına işaret eden Pınarbaşı, "Getirisi ne olacak. Bir defa ilçemizde besiciliği geliştireceğiz. Hayvan üretiminde bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Artı burada süt çiftlikleri kuracağız. Bunun dışında 2 bin dönüm bir yerimiz söz konusu. Çok büyük bir alan. Şehrin gelişimini de göz önünde bulundurarak, büyük bir mezbaha yapmak istiyoruz. Yine şu anda yaptığımız hayvan pazarı ve buğday pazarını ileride oraya taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.

500 kişi istihdam edilecek

Buranın sadece hayvan ve hayvan ürünlerinin satıldığı, üretildiği bir kompleks olacağını belirten Pınarbaşı, "Böylece üretici daha mutlu olacak. Burada 100'ün üstünde işletme olacak. Her bir işletmede en az 5 kişinin çalıştığı hesaplandığında 500 kişinin istihdam edildiği bir kompleks olacak" şeklinde konuştu.

(sondakika.com)