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Birecik Köprüsü Işıl Işıl Olacak

Şanlıurfa’nın cazibe merkezlerinden Birecik ilçesinin sembolleri arasında yer alan Birecik Köprüsü, ışıl ışıl görüntüye kavuşturulacak.

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 12:08
Birecik Köprüsü Işıl Işıl Olacak

Şanlıurfa'nın cazibe merkezlerinden  Birecik ilçesinin sembolleri arasında yer alan  Birecik Köprüsü,  İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün benzeri şeklinde ışıklandırılarak, ışıl ışıl görüntüye kavuşturulacak.

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, 1951 yılı ortalarında yapımına başlanan ve 1956 yılında tamamlanan  Birecik Köprüsünün,  Türkiye'nin ikinci uzun ırmak köprüsü olmakla birlikte doğu ile batının birbiriyle bağlantısı açısından tarihten bugüne önemli bir işlev üstlendiğini bildirdi.

Ankara ziyaretinde gündeme getirildi

Köprünün ışıklandırılması için 8 ay önce Karayolları Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunduklarını belirten Başkan Pınarbaşı, son  Ankara ziyaretinde bu konuyu gündeme getirdiklerini vurgulayarak, "Köprünün restoresi bittikten sonra ışıklandırmanın yapılabileceği bildirildi. Şu anda restore çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu hatırlatarak, ışıklandırmaya başlanmasını istedik" dedi.

Sıradan olmayacak

Pınarbaşı, sıradan ve standart bir ışıklandırma istemediklerini belirterek, "Bu köprü ile ilgili yapılan her türlü tasarruf karayollarının yetkisinde. Karayolları genel müdürü ile yaptığımız görüşme olumlu geçti. İnşallah en kısa sürede ışıklandırma yapılacak ve köprümüzün güzelliği taçlanacak. Işıl ışıl görüntüsüyle Boğaz Köprüsünü andıracak  Birecik Köprümüz, özellikle gece görsel bir şölen sunacak. Fırat'ın gerdanlığı köprümüze yakışan bir çalışma olacak" ifadelerine yer verdi.

Birecik köprüsü

1951 yılına kadar  Şanlıurfa -  Gaziantep karayolu  Birecik'te kesintiye uğramakta ve ırmak kayık ve sallarla geçildikten sonra yolculuğa devam edilmekteydi. 1951 yılı ortalarında yapımına başlanan ve 1956 yılı başlarında biten  Birecik Köprüsü 720 metre uzunluğuna ve 10 metre genişliğe sahip. Yolun her iki tarafında yayaların geçmesi için birer metrelik kesimler ayrılmış. İlçe sınırları içerisinden her ne kadar otoyol bağlantısı bulunmakta ise de araç geçişi bakımından  BirecikKöprüsü önemini koruyor.

 

 

(sondakika.com)

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