Birecik Köprüsü Işıl Işıl Olacak

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 12:08

Şanlıurfa'nın cazibe merkezlerinden Birecik ilçesinin sembolleri arasında yer alan Birecik Köprüsü, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün benzeri şeklinde ışıklandırılarak, ışıl ışıl görüntüye kavuşturulacak.



Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, 1951 yılı ortalarında yapımına başlanan ve 1956 yılında tamamlanan Birecik Köprüsünün, Türkiye'nin ikinci uzun ırmak köprüsü olmakla birlikte doğu ile batının birbiriyle bağlantısı açısından tarihten bugüne önemli bir işlev üstlendiğini bildirdi.



Ankara ziyaretinde gündeme getirildi



Köprünün ışıklandırılması için 8 ay önce Karayolları Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunduklarını belirten Başkan Pınarbaşı, son Ankara ziyaretinde bu konuyu gündeme getirdiklerini vurgulayarak, "Köprünün restoresi bittikten sonra ışıklandırmanın yapılabileceği bildirildi. Şu anda restore çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu hatırlatarak, ışıklandırmaya başlanmasını istedik" dedi.



Sıradan olmayacak



Pınarbaşı, sıradan ve standart bir ışıklandırma istemediklerini belirterek, "Bu köprü ile ilgili yapılan her türlü tasarruf karayollarının yetkisinde. Karayolları genel müdürü ile yaptığımız görüşme olumlu geçti. İnşallah en kısa sürede ışıklandırma yapılacak ve köprümüzün güzelliği taçlanacak. Işıl ışıl görüntüsüyle Boğaz Köprüsünü andıracak Birecik Köprümüz, özellikle gece görsel bir şölen sunacak. Fırat'ın gerdanlığı köprümüze yakışan bir çalışma olacak" ifadelerine yer verdi.



Birecik köprüsü



1951 yılına kadar Şanlıurfa - Gaziantep karayolu Birecik'te kesintiye uğramakta ve ırmak kayık ve sallarla geçildikten sonra yolculuğa devam edilmekteydi. 1951 yılı ortalarında yapımına başlanan ve 1956 yılı başlarında biten Birecik Köprüsü 720 metre uzunluğuna ve 10 metre genişliğe sahip. Yolun her iki tarafında yayaların geçmesi için birer metrelik kesimler ayrılmış. İlçe sınırları içerisinden her ne kadar otoyol bağlantısı bulunmakta ise de araç geçişi bakımından BirecikKöprüsü önemini koruyor.

