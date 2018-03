Birecik MYO'da habercilik semineri

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2017 Salı 13:40

Seminere konuşmacı olarak katılan gazeteci Salih Darıcı, mesleki tecrübelerini paylaştı, gazetecilikle ilgili soruları cevapladı.



Darıcı, yaptığı konuşmada, medya sektöründe çalışacakların azimli ve ısrarcı olması gerektiğini belirtti.



Medyanın zor bir sektör olduğunu anlatan Darıcı, şunları söyledi:



"Medya çok güzel, aynı zamanda çok zor bir sektör. Meslekte yer alacak gençler öncelikle çok okumalı ve araştırmalı. Girişken, iletişim ve diyalog konusunda ısrarlı olmak da bu iş için büyük önem taşıyor. Sadece işi sevmek değil, aynı zamanda her alanda kendinizi geliştirmeniz önemli. Gazetecilik onurlu bir meslektir, her gittiğiniz yerde saygı görürsünüz. İyi bir gazetecide olması gereken en önemli özellik güvenilir olması, kamu yararına yarayan her haberi yayınlaması. İşi doğru şekilde yaparsanız gazetecinin açamayacağı kapı yoktur. Önce bu mesleğe sevginizi verin, işin içine girdiniz mi bırakmanız çok zor. Parayı ön plana koyarsanız, gazeteci olamazsınız ama sevgiyi koyarsanız para kendiliğinden gelir. Gazeteci dediğin, öncelikle etik değerlere saygılı, haberi doğru kaynaktan almakla yükümlü, şahıslara ya da kurumlara yönelik şantaj, karalama, yalan haber ya da yıpratma gibi ahlak dışı unsurları kişiliğinde barındırmayan, dürüst ve şerefi olan kişidir. Gazeteci dediğin kişi, hiçbir menfaat ve cemaat grubuna bağımlı olamaz. Gazeteci, önyargı ve art niyetlerden uzak, farklı düşünceleri anlayabilme kabiliyetine sahip, açık fikirli ve kendine güveni olan kişidir."



Darıcı, daha sonra öğrencilere haber yazma, uygulamalı röportaj, özel haber fotoğraf çekme teknikleri, haber kameramanlığı konularından bilgi verdi.

Seminerin ardından Birecik Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Doktor Hasan Çiftçi, gazeteci Darıcı'ya plaket takdim etti.