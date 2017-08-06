Birecik Patlıcanı Tezgahtaki Yerini Aldı

Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2017 Pazar 13:22

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yetişen ve ilçeye özgü lezzeti coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Birecik patlıcanı pazar tezgahlarındaki yerini aldı



Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, başta kebabı olmak üzere onlarca çeşit yemeği yapılan Birecik patlıcanının, bölgenin en önemli geçim kaynaklarının başında geldiğini ifade etti.



Belediyenin girişimleri ile geçtiğimiz ay coğrafi işaret belgesi ile tescillenen Birecik patlıcanının ilçenin tanıtımına da önemli katkılar sağlayacağını belirten Pınarbaşı, "Lezzetini ilçeye has toprak yapısı, sıcak havası ve Fırat Nehri'nin suyundan alan Birecik patlıcanı vazgeçilmezimiz. Allah'a şükürler olsun ki başkaları sahiplenmeden patlıcanımızı tescil ettirerek, coğrafi işaret belgemizi aldık" dedi.



En çok kebabı yapılıyor



Birecik patlıcanının özellikleri hakkında bilgiler veren Pınarbaşı, içinde tohum olmayan Birecik patlıcanının tadının diğer patlıcanlar gibi acı olmadığını, içinin ise bembeyaz olduğunu söyledi.



Birecik patlıcanının yörede onlarca çeşit yemeğinin yapıldığını, en çok da kebabının tercih edildiğini kaydeden Pınarbaşı, tüm Türkiye'de tanınmış Birecik patlıcanıyla pişirilen kebabın ustalık istediğini vurguladı. Pınarbaşı, şöyle devam etti, " Birecik patlıcanını sıktığınız zaman suyu yoktur. Patlıcan kebabının lezzeti de bu özelliğinden geliyor. Sadece patlıcan kebabı değil, değişik bir versiyonu olan fırında pişirilen tepsi kebabımız da var. Ayrıca, odun ateşinde kıymalı veya kıymasız olarak pişirilen söğürmemiz ile yöremizde 'patlıcanlı AŞ' olarak da bilinen pilavımız da önemli lezzetlerimiz"



Birecik patlıcanı ile yapılan lezzetli yemeklerin saymakla bitmeyeceğini ifade eden Pınarbaşı, "Sac üzerinde yapılan, yağ içermeyen, Birecik patlıcanının domates, soğan ve biberle birlikte tamamen sacda pişirilmesiyle yapılan 'saca basma' dediğimiz yemeğimiz ve karnıyarığımız da beğeniyle tüketiliyor" dedi.



Sırada Birecik nanesi, sarımsağı ve kabağı var



Tescil ettirme amaçlarının, Birecik patlıcanının diğer patlıcan türlerinden farkını ortaya koymak olduğunun altını çizen Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, "Birecik'e ait daha birçok ürünümüz var. Kısmet olursa Birecik nanemiz, sarımsağımız, Türkiye'nin hiçbir yerinde yetişmeyen su kabağımız için de tescil almak istiyoruz. Böylece Birecik'in değerlerini resmileştireceğiz. Birecik fıstığının da ayrı özellikleri var. Onun için de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bir çalışma yapıyoruz" şeklinde konuştu.



(haberler.com)