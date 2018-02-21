Birecik'te altyapı yenileniyor

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2018 Çarşamba 17:22

Kaymakam Kadir Perçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Birecik'in altyapı sisteminin yenileneceğini söyledi.

Gelecek hafta yapılacak ihalenin ardından çalışmalara başlanacağını belirten Perçi, ilçe merkezindeki kilit taşlarının da yenilenerek, Birecik'in çehresinin güzelleştirileceğini ifade etti.

Perçi, altyapı hizmetlerinin değişimine katkı sunan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti.