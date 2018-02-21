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Birecik'te altyapı yenileniyor

Birecik'te içme suyu, su arıtma ve kanalizasyon hatlarının değişimine yönelik altyapı çalışmaları başlıyor.

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2018 Çarşamba 17:22
Birecik'te altyapı yenileniyor

Kaymakam Kadir Perçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Birecik'in altyapı sisteminin yenileneceğini söyledi.

Gelecek hafta yapılacak ihalenin ardından çalışmalara başlanacağını belirten Perçi, ilçe merkezindeki kilit taşlarının da yenilenerek, Birecik'in çehresinin güzelleştirileceğini ifade etti.

Perçi, altyapı hizmetlerinin değişimine katkı sunan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti.

 

 

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