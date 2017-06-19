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Birecik'te anız yakanlar yandı

Birecik ilçesi genelinde hububat yetişen tarım arazilerinde anız yakılmasının yasak olduğu hatırlatılarak yakanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 11:50
Birecik'te anız yakanlar yandı

Şanlıurfa'nın hasat mevsiminin gelmesiyle birlikte  Birecik ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından anız yakılmasının yasak olduğu hatırlatılarak bir duyuru yapıldı.

Yapılan duyuruda, "Tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak, hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zararı göz önüne alınarak, anız yakılması yasaktır" ifadelerine yer verildi.

Duyuruda ayrıca anız yakanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı belirtildi.

 

 

(sondakika.com)

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