Birecik'te anız yakanlar yandı

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 11:50

Şanlıurfa'nın hasat mevsiminin gelmesiyle birlikte Birecik ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından anız yakılmasının yasak olduğu hatırlatılarak bir duyuru yapıldı.

Yapılan duyuruda, "Tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak, hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zararı göz önüne alınarak, anız yakılması yasaktır" ifadelerine yer verildi.



Duyuruda ayrıca anız yakanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı belirtildi.

(sondakika.com)