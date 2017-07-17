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Birecik'te Mahalleliden 'Su' Eylemi

Birecik ilçesinde, 6 aydır su sorunu yaşayan mahalle sakinleri Kaymakamlık önüne yürüdü.

Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:02
Birecik'te Mahalleliden 'Su' Eylemi

Mahalle sakinleri, Kaymakamın ilgililerle görüşüp bir hafta içerisinde sorunu çözeceğini söylemesiyle dağıldı.  

Birecik'in 600 haneli  Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan 100 kişi, 6 aydır içme suyu sıkıntısı yaşadıklarını belirterek  Birecik Kaymakamlığı önüne yürüdü. Polisin önlem aldığı eylemde, hep birlikte kaymakamlık binasına geçmek isteyen gruba izin verilmedi. Kısa süreli arbedenin yaşandığı bina önüne gelen  Birecik Kaymakamı  Kadir Perçi, vatandaşların sorununu dinledi.

Kaymakam daha sonra cep telefonuyla aradığı Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürü ile yaptığı görüşmeyi hoparlör aracılığıyla kalabalığa dinletti. Kaymakam Perçi, yaşanan sorunun çözülmesi için tarih istedi.

Yapılan görüşmenin ardından yetkililerin bölgeye bir hafta sonra su verileceği sözü üzerine, vatandaşlar alkışlar eşliğinde dağılarak, mahallelerine döndü.

 

 

(sondakika.com)

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