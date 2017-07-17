Birecik'te Mahalleliden 'Su' Eylemi

Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:02

Mahalle sakinleri, Kaymakamın ilgililerle görüşüp bir hafta içerisinde sorunu çözeceğini söylemesiyle dağıldı.

Birecik'in 600 haneli Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan 100 kişi, 6 aydır içme suyu sıkıntısı yaşadıklarını belirterek Birecik Kaymakamlığı önüne yürüdü. Polisin önlem aldığı eylemde, hep birlikte kaymakamlık binasına geçmek isteyen gruba izin verilmedi. Kısa süreli arbedenin yaşandığı bina önüne gelen Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, vatandaşların sorununu dinledi.

Kaymakam daha sonra cep telefonuyla aradığı Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürü ile yaptığı görüşmeyi hoparlör aracılığıyla kalabalığa dinletti. Kaymakam Perçi, yaşanan sorunun çözülmesi için tarih istedi.

Yapılan görüşmenin ardından yetkililerin bölgeye bir hafta sonra su verileceği sözü üzerine, vatandaşlar alkışlar eşliğinde dağılarak, mahallelerine döndü.

(sondakika.com)