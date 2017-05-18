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Birecik'te silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Birecik ilçesinde iki kişinin silahlı kavgasında seken kurşun, yoldan geçen vatandaşın boynuna isabet etti.

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2017 Perşembe 01:19
Birecik'te silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesinde Salih U. ile Mehmet A. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga eden şahısların silahından çıkan mermilerden biri yoldan geçmekte olan Müslüm G. (55) isimli vatandaşa isabet etti. Boynundan yaralanan şahıs ambulansla Birecik Devlet Hastanesine, oradan da Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan merminin silahından çıktığı iddia edilen Salih U. ise emniyete giderek polise teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

(ruhahaber.com)

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