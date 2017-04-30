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Bisiklet Tutkunları Şanlıurfa'da Yarıştı

Şanlıurfa'da 25 ilden 128 sporcunun katılımıyla bisiklet yarışı yapıldı.

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2017 Pazar 21:50
Bisiklet Tutkunları Şanlıurfa'da Yarıştı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve  Türkiye Bisiklet Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen "Ödüllü Yol Bisikleti Yarışı"nda 25 ilden 128 sporcu bir araya geldi.

Çeşitli yaş gruplarında, 76 ve 38 kilometrelik parkurlarda gerçekleştirilen yarışta, sporcular dereceye girmek için ter döktü.

Yarışın ardından düzenlenen törende sporcuların ödülleri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili  Nihat Kılıç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Murat Önen ile diğer yetkililer tarafından verildi.

Kılıç, törende yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan bütün sporculara teşekkür etti.

Sportif faaliyetleri her zaman destekleyeceklerini belirten Kılıç, "Sporu ve sporcuyu desteklemek lazım. Başkanımız da bu konuda çok hassas. Tüm spor etkinliklerine gereken önemi gösteriyor. Önümüzdeki süreçlerde yine bu tür organizasyonlarla buluşmalar düzenleyeceğiz." dedi.

 

 

(sondakika.com)

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