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Bisiklet Yolunda İpe Takılan Motosikletli Öldü

Birecik İlçesi'nde, bisiklet yolundaki ağaç ile aydınlatma direğine bağlanan ipe takıldı motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Deniz Özkesiciler yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2017 Cuma 18:46
Bisiklet Yolunda İpe Takılan Motosikletli Öldü

Olay, öğle saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Özkesiciler, Hükümet Konağı Caddesi'ndeki bisiklet yolunda ilerlerken ağaç ile aydınlatma direğine kim tarafından bağlandığı bilinmeyen ipe takıldı.

Motosikletten savrulan Özkesiciler, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkesiciler'in cesedini oıtopsi için Birecik Devlet Hastanesi morguna götürdü. Ölümüyle yakınları yasa boğan Deniz Özkesiciler'in acı haberini alan yakınları ise hastaneye akın ederek gözyaşlarına boğuldu.

Polis gencin ölümüne neden olan ipi bağlayan kişinin bulunması için çalışma başlattı. 

 

 

(sondakika.com)

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