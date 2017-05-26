Bisiklet Yolunda İpe Takılan Motosikletli Öldü

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2017 Cuma 18:46

Olay, öğle saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Özkesiciler, Hükümet Konağı Caddesi'ndeki bisiklet yolunda ilerlerken ağaç ile aydınlatma direğine kim tarafından bağlandığı bilinmeyen ipe takıldı.

Motosikletten savrulan Özkesiciler, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkesiciler'in cesedini oıtopsi için Birecik Devlet Hastanesi morguna götürdü. Ölümüyle yakınları yasa boğan Deniz Özkesiciler'in acı haberini alan yakınları ise hastaneye akın ederek gözyaşlarına boğuldu.

Polis gencin ölümüne neden olan ipi bağlayan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

(sondakika.com)