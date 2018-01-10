Bismil Belediyesinden kadınlara pozitif ayrımcılık

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 14:04

- İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Bismil Belediyesince kadınlara pozitif ayrımcılık yapılarak, kadın çalışan oranı artırıldı.

Bismil'de belediyeye yapılan görevlendirmenin ardından ilçenin yıllardır süregelen sorunları bir bir çözülmeye başlanırken, toplumun her kesiminin yaşamına dokunacak çalışmalar da vatandaşın takdirini kazanıyor.

Takdir gören uygulamalardan biri de kadınlara duyulan güven doğrultusunda Bismil Belediye Başkan Vekili Kaymakam Turgay Gülenç'in, belediyenin bazı birimlerini kadınlara emanet etmesi oldu.

İdari ve Mali Hizmetler, İnsan Kaynakları ve Eğitim ile Temizlik İşleri müdürlüklerine kadın yöneticiler görevlendirilirken, diğer taraftan da yeni alımlarda çalışanların yaklaşık yüzde 40'ı kadınlardan seçildi.

DBP'li yönetim döneminde yüzde 5 seviyelerinde olan kadınların oranı yeni düzenlemeyle yüzde 15'e ulaştı. Kendilerine duyulan güvenden gurur, sağlanan fırsat eşitliğinden mutluluk duyan kadınlar, görevlerini layıkıyla yerine getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

- Kadın çalışan sayısı 6'dan 27'ye yükseldi

Belediye Başkan Vekili Gülenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınlara istihdamda yeterli düzeyde yer verilmemesinin büyük bir sorun olduğunu belirterek, bu nedenle göreve geldikleri günden bu yana özellikle kadınların belediyenin her alanında yer almasına özen gösterdiklerini söyledi.

Gülenç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreve geldiğimizde belediyede istihdam edilen kadın sayısı çok yetersizdi. Kadın çalışan yaklaşık 6 kişiydi. Şu an ise 27 kadın çalışanımız var. Hesapladığımızda yaklaşık 5 katı kadar bir artış var. İşe alımlarda kadınlara pozitif ayrımcılık göstermeye gayret ediyoruz. Bu doğrultuda da belediyenin en önemli birimlerinin başına kadınları görevlendirdik."

Gülenç, "Biz onların performansından çok memnunuz. Mümkün oldukça kadınları her alanda istihdam etmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

- "Kadın temizlik timleri kurduk"

İlçede daha önce sokak temizliğini kadınların yapamayacağı yönünde olumsuz bir algının olduğuna işaret eden Gülenç, şunları kaydetti:

"Bu algıyı kırmak adına belirli sokaklarda kadın temizlik timleri kurduk. Şu anda Bismil'in en temiz en güzel muntazam sokakları bu sokaklarımız. Kendilerinden çok memnunuz. Bu timleri de arttıracağız. Bismil'in birçok sokağındaki temizlik ekibini kadınlardan kurma gibi bir düşüncemiz var."

- "Belediyeye kadın eli değmesini istedik"

"Belediyeye kadın eli değmesini istedik ve bu anlamda çok memnunuz." ifadesini kullanan Gülenç, ilerleyen zamanlarda da personel ihtiyacı halinde kadın çalışanların sayısının artırılacağını müjdeledi.

- "Kadınlara üst kademeler verilmeye başlandı"

Temizlik İşleri Müdür Vekili Zuhal Elitok, Kaymakam Gülenç'in belediyeye görevlendirilmesiyle üç birimin başına kadınların getirildiğini söyledi.

"Önceki dönem erkek egemen bir yönetim anlayışı vardı. Görevlendirmeyle bazı önemli birimlerin başına kadınlar getirildi ve bununla birlikte çalışan kadın sayısı da artırıldı." diyen Elitok, kadınlara pozitif ayrımcılık uygulandığını dile getirdi.

Elitok, belediyede önceki dönemde kadınların daha alt kademede çalıştırıldığına işaret ederek, "Yeni yönetimle kadınlara üst kademeler verilmeye başlandı. Bu da biz kadınları fazlasıyla mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Daha önce kadın temizlik elemanlarının sadece belediye hizmet binasında çalıştığını anlatan Elitok, bu birimin başına getirildiğinde kadınların dışarıda da temizlik personeli olarak çalışması yönünde fikir oluştuğunu vurguladı.

Bu düşüncelerinin hayat bulduğuna dikkati çeken Elitok, şunları kaydetti:

"Kadın temizlik işçilerini ilçe geneline yaymayı düşündük. İlk başta pilot bölgeler belirledik. 'Yaya trafiğinin ve esnafın yoğun olduğu yerlere neden kadın eli değmesin?' diye düşündük. Şu anda kadınlar caddeleri düzenli olarak temizliyor. Bismil sokakları kadın elinin değmesiyle öncekine göre çok daha temiz. Vatandaştan da olumlu tepkiler alıyoruz. Erkek egemen bir toplumda uygulama ile önceleri tepki alacağımızı düşünüyorduk ama bir kaç gün içinde fark görüldüğünde tepkiler çok güzel oldu ve 'Keşke daha önceden de bu yönde çalışmalar olsaydı.' yorumları almaya başladık. Önümüzdeki süreçte kadınları daha çok yerde göreceğiz."

Elitok, "Yeni yönetim kendimizi kanıtlama fırsatı verdi. Yeni yönetime fırsat eşitliğini sağladığı ve kadın istihdamını artırdığı için teşekkür ederiz." dedi.

- "Başkanımızın sayesinde çocuklarımı okutma gücüm var"

Temizlik personeli 4 çocuk annesi Fatma Boşal, çocuklarından birinin üniversite öğrencisi olduğunu, diğerlerinin de eğitimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Belediyede yaklaşık 1,5 aydır görev yaptığını ifade eden Boşal, kendisine bu fırsatı sağlayan Belediye Başkan Vekili Gülenç'e teşekkür etti.

Eşinin bir mesleği olmadığını, günlük işlerde çalışarak elde ettiği kazancının da evin geçimine yetmediğini dile getiren Boşal, "Allah razı olsun Belediye Başkanımızın sayesinde çocuklarımı okutma gücüm var, ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Kocam da bana destek veriyor, 'Seninle gurur duyuyorum.' diyor. Bu bana yetiyor zaten. Sayın Gülenç'in kadınlara verdiği öncelik muhteşem bir şey. Bizi böyle onurlandırmasından dolayı kendisine dua ediyoruz." diye konuştu.

Bir işinin olmasından duyduğu mutluluğu ve huzuru anlatan Boşal, eve eli dolu gittiğini aktardı.

Boşal, "Eşim, eli boş geldiğinde 'Bazen kendimi eksik hissediyorum' diyor. Ben de ona 'Hayat müşterektir.' diyorum. Bu gurur verici." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Nesih Kaya, Belediye Başkan Vekili Gülenç'in kadınlara yönelik uyguladığı pozitif ayrımcılığı desteklediklerini dile getirdi.

Gereken bir uygulamanın hayata geçirildiğine işaret eden Kaya, her alanda kadınların da istihdam edilmesinden yana olduklarını aktardı.

Kaya, "Olması gereken bir uygulama. Kadınların daha verimli ve temiz bir ortam sağladıklarını düşünüyorum." dedi.

AA