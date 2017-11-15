BM Katil Robotların Yasaklanmasını Tartışıyor

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2017 Çarşamba 00:46

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde, "yapay zeka ile hareket eden katil robotların yasaklanması" çağrısıyla 5 gün sürecek bir konferans düzenleniyor. Pazartesi günü başlayan ve Cuma günü sona erecek konferansa 70'e yakın ülkeden temsilciler katılıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre konferasns kapsamında BM Konvansiyonel Silahlar Kongresi'ne yapılan sunumda "durumun aciliyetine" vurgu yapılarak katil robotlara yönelik yasaklayıcı bir yönetmelik ihtiyacı dile getirildi. Bu amaçla "mevcut kapasiteyi gösterdiği" söylenen bir videonun da sunumu yapıldı.

California Üniversitesi'nden yapay zeka teknolojileri üzerine çalışan Stuart Russel, hazırlanan kurgu videonun gösteriminde yaptığı konuşmada, bu teknolojinin bilim kurgu olmadığını belirterek, "Aslında bu film varolan kapasitenin bir sunumu sadece" dedi.

Bu alandaki mevcut trendin devam etmesi halinde, "tetiği çekme kararının" insandan çıkabileceği savunuluyor.

Katil robotların yasaklanmasına yönelik kampanyayı yürüten ve başını "Öldürücü Robotları Durdurma Kampanyası"nın çekiği oluşuma göre, ölümcül robot teknolojisi şu anda mevcut durumda. Oluşum, üzerinde anlamlı bir insan kontrolü olmayan silahların tamamen yasaklanmasını talep ediyor.

Öldürücü Robotları Durdurma Kampanyası'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD, Çin, Rusya, İsrail, Güney Kore ve İngiltere bu alanda araştırmalar yürütüyor.

Bu tür teknolojilerin, silahlanma alanındaki etik kuralları çiğnediği ve kolaylıkla da çoklu olarak üretilerek "silahlı gruplar ile tehlikeli ülkelerin" eline geçebilecekleri endişesi dile getiriliyor.

kaynak: evrensel.net