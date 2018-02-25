BM'den Suriye'de ateşkes kararı...

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2018 Pazar 01:32

İsveç ve BMGK şubat ayı dönem başkanı Kuveyt tarafından hazırlanan karar tasarısı Konseyde oylamaya sunuldu.

BM Güvenlik Konseyinde oy birliğiyle kabul edilen tasarı ile Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındı.

Kararda, Suriye genelinde insani yardımların “güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir” bir şekilde ulaştırılabilmesi ve “durumu ağır hasta ve yaralıların” tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan “gecikmeden” çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edildi.

Kararda ayrıca özellikle rejimin kuşatması altında olan insani durumun “alarm verdiği” Doğu Guta da dahil Yarmuk, Fua ve Kefraya'daki kuşatmaların kaldırılması talebinde bulunuldu.

Karara göre, Suriye'de DEAŞ, el-Kaide, Nusra Cephesi ve BMGK tarafından belirlenen diğer terörist gruplar ile bunlarla bağlantılı birey ve gruplara yönelik askeri operasyonlara devam edilecek.

- “ÇOK GECİKTİK”

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, oylama sonrası yaptığı konuşmada, ateşkesin “tüm ülke genelinde derhal' uygulanmaya başlaması çağrısı yaptı.

Suriye rejiminin ve destekçilerin Doğu Guta'daki bombardımanı durdurması ve insani yardım girişine bir an önce izin vermesinin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Haley, “Bu krize müdahale etmekte çok geciktik.” dedi.

Kararın kabul edilmesinin gecikmesinden Rusya'yı sorumlu tutan Haley, “Bu kararı kabul etmek için geçen 3 günde kaç anne bombardımanda çocuklarını kaybetti, çocukların cesetlerini tutan kaç baba daha görmek zorunda kaldık.” ifadelerini kullandı.

Kararın kabul edilmesi için günler süren görüşmeler sonrasında “sadece birkaç kelime ve virgülün yerinin değiştiğine” ve bu sürede onlarca kişinin hayatının kurtarılabileceğine işaret eden Haley, “ Suriyeliler, Moskova'dan talimat beklerken ölmemeli.” diye konuştu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ateşkesin “derhal” yürürlüğe girmesinin talep edildiğini ancak bunun “uygulanabilir” ve “mümkün olmadığını” düşündükleri için karar üzerinde uzlaşının uzun sürdüğünü söyledi.

Nebenzia, BMGK'de kabul edilen kararın “subjektif yorumlanmasına” ise müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

ZEYTİN DALI HAREKATINI ETKİLEMEYECEK

NTV'de yer alan habere göre, Türk yetkililer ateşkes kararının Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı etkilemeyeceğini vurguladı. Yetkililer Türkiye'nin Suriye'de çatışan taraf olmadığını ve terörle mücadele ettiğinin altını çizdi.

BİR HAFTADA 500 KİŞİ KATLEDİLDİ

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgeleri arasında yer almıştı. Ancak Esad rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı. Bu ayın başında yığınak yapılan bölge pazar akşamından bu yana yoğun bombardıman altında. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre bölgede şu ana kadar 120’den fazlası çocuk olmak üzere can kaybı 500’ü geçti.

AA