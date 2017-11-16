Bölge Müdürü Aksu, çalışmaları yerinde inceledi

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2017 Perşembe 11:52

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın vermiş olduğu büyük destekle birlikte hızlı bir şekilde çalışmasına başlanılan Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısımdaki alt yapı çalışmaları hız kesmeden devam ederken, buradaki firmaların da takdirini topladı. 2. Kısımda birçok bölgede iş makinelerinin aralıksız sürdürdüğü çalışmalar neticesinde biten yerlerin parke taşı döşeme işlemlerine geçildi.

Yüklenici firmalar tarafından yapılan çalışmaları yerinde gören OSB Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu, “Yapılan çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor, sanayicilerimizin beklediği hizmetler yapılmaya devam ediyor. İnşallah kısa zamanda bu çalışmaları bitirip daha güzel bir görünüm kazandırılacaktır.” Dedi.

Bölgede yapılan incelemeler kapsamında 1. Bölgede bulunan ve geçtiğimiz günlerde depolarında yangın çıkan Külahlı Pamuk ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan OSB Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu, burada firma sahibi Mehmet Külahlı ile bir araya geldi.

Daha sonra ise, 2. Bölgede bulunan Albirlik Yağ firması Sahibi Sami Çiçek’i fabrikasında ziyaret etti. Çiçek, Bölge Müdürü Aksu ve ekibine yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.