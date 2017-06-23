Bölge Müdürü Aksu'dan bayram mesajı

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 13:39

Huzuruyla ve maneviyatıyla dolu dolu bir Ramazan ayını geri bıraktıklarını belirten Şanlıurfa OSB Müdürü Yunus Emre Aksu şunları söyledi;

“Bir ay boyunca tutulan oruçlarla bereketlenen sofralarımızı sevdiklerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Allah’ın bize ikram ettiği ve bolca rızıklandırdığı Ramazan Ayının bitmesiyle başlayan Ramazan Bayramı Müslümanlar için sevinç günüdür. Yaşadığımız bu güzel Ramazan Ayının en iyi şekilde idrak etmeye çalıştık. Umuyoruz ki, yaşanacak olan bu bayramın Tüm İslam Alemi’ne barış, huzur ve mutluluk getirir. İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntıların biran önce giderilmesi Allah’tan en büyük temennimiz ve arzumuzdur. Şahsım olarak, başta Şanlıurfalı Hemşerilerimin ve Tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, huzur, sağlıklı ve kardeşlik çerçevesi içerisinde geçmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”