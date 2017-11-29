Bölge Müdürü Aksu'dan Kandil mesajı

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2017 Çarşamba 16:10

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu, bugün Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed S.A.V’in doğum günü olması nedeniyle bir mesaj yayımlayarak mutlu olduklarını söyledi.

Aksu mesajında; “Bu gece, Rebiülevvel ayının onikinci gecesi ve Dünyaya İslam adına ne mübarek insanın geldiğini müjdeleyen günün adıdır. Onunla birlikte İslamiyet doğmuş, onun ümmeti olarak Allah’ın varlığına inanmış kullar olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Efendimiz Hz. Muhammed’in doğum gününün olması nedeniyle bugün ayrı bir güzellik yaşanıyor. Onun izinde gitmeyi, bizlere yaratan Yüce Allah’a secde etmeyi kıyamet kopana kadar sürdürmeye inananlardan olmayı temenni ediyorum. Bugün yapacağımız dualarda, Hz. Muhammed başta olmak üzere, tüm peygamber için ayrıca dua edilmeli, şefaat istenilmeli. Bu duygu düşüncelerle tüm İslam Aleminin Mevlid Kandilini kutluyorum.” İfadelerini kullandı.